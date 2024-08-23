Участок Кульджинского тракта в Алматы временно перекроют для автомобилей на транспортных развязках на два дня в связи с ремонтом, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty_Joly.

Как сообщается в официальном Telegram-канале, с 23:00 23 августа до 07:00 25 августа движение будет перекрыто на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский тракт.

При движении в северном направлении по ВОАД и улице Халиуллина проезд будет открыт только по Талгарскому тракту.

По Кульджинскому движение будет открыто только в северном направлении от проспекта Рыскулова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией.

Ранее, с 17 до 22 августа, движение перекрывалось в ночное время на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова (в сторону города). Наряду с этим ограничения вводились до 21 августа от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминская.

Реконструкция Кульджинского тракта началась с 4 июня. В ее рамках проезжая часть будет расширена с 4 до 6 полос. Проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км. Будет устроено по три полосы движения в каждую сторону за счет того, что будет убрана разделительная полосы и расширена проезжая часть.

Пропускная способность участка при этом вырастет в два раза - с действующих 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч.