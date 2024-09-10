Движение по "Кульджинке" ограничат в Алматы

В Алматы на Кульджинском тракте уложат верхний слой асфальта, поэтому на двое суток здесь будет ограничено движение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации акимата города, в Алматы реконструкция проезжей части Кульджинского тракта завершится раньше заявленного срока. В управлении городской мобильности планируют полностью открыть движение по всем полосам 14 сентября.

При этом сообщается, что в связи с необходимостью укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия вводятся временные ограничения движения.

Так, с 23:00 11 сентября до 06:00 12 сентября движение будет перекрыто по западной стороне ремонтируемого участка. При движении из области объезд будет обеспечен по Талгарскому тракту, улицам Бухтарминской, Майлина и Приканальная БАКа.

Кроме того, с 06:00 до 21:00 12 сентября проезд будет обеспечен по восточной стороне, где будет организовано реверсивное движение.

С 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября движение будет перекрыто по восточной стороне ремонтируемого участка. При движении в сторону области объезд будет обеспечен по Талгарскому тракту, проспекту Рыскулова и улице Приканальная БАКа.

С 06:00 13 сентября до 06:00 14 сентября проезд будет обеспечен по западной стороне, где будет также организовано реверсивное движение.

А с 06:00 14 сентября движение будет открыто по всей ширине дороги на протяжении всего участка, то есть по 3 полосы в каждую сторону. На ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

Напомним, реконструкция Кульджинского тракта стартовала 4 июня.

В акимате говорили, что, несмотря на реконструкцию, перекрывать движение на тракте не будут - работы будут поделены на три этапа: по западной стороне дороги, по центральной части и по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

При этом в августе движение временно перекрывалось на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский тракт.