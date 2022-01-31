Досаев о назначении акимом Алматы: Это особая честь для меня и особая ответственность

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новый аким города Алматы Ерболат Досаев высказался о своем назначении. Он заявил, что намерен приложить все усилия для того, чтобы сделать южную столицу лучше.

Как передает телеканал "Алматы", градоначальник произнес короткую речь во время своего представления активу города.

"Это особая честь для меня и особая ответственность. Я надеюсь, что вместе с вами мы переживем январские трагические события и приложим все усилия, чтобы наш город стал краше, лучше, и вернем ему ту самую энергию и жизнь, которая присуща только Алматы", - подчеркнул Досаев.

Напомним, что сегодня Ерболат Досаев был назначен новым акимом города Алматы. Также мы писали, что известно о Досаеве и чем он запомнился на посту главы Нацбанка, с которого перешел на должность градоначальника.

Бывший градоначальник Бакытжан Сагинтаев после назначения Досаева опубликовал прощальный пост, в котором поблагодарил алматинцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953920-dosaev-o-naznachenii-akimom-almaty-eto-osobaya-chest-dlya-menya-i-osobaya-otvetstvennost/