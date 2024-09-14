Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заморозки обещают в двух регионах Казахстана

Опубликовано:

Заморозки
Заморозки. Иллюстративное фото: Claire Plumridge/Getty Images

Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье, 15 сентября, в ряде регионов Казахстана. В некоторых областях ожидаются заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Шымкенте 15 сентября сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и в центре области Абай возможен туман. Ночью на востоке региона ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области с 20 часов 14 сентября до 20 часов 15 сентября по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

15 сентября ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области возможен туман. Ночью на востоке региона ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В воскресенье ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер днем на западе, востоке региона, порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября в области Ұлытау прогнозируют ветер днем на западе и в центре, порывы 15-20 м/с. На большей части региона сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части региона - чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября на севере и востоке Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье ночью и утром на севере Костанайской области возможен туман. На юге региона сохранится высокая пожарная опасность.

15 сентября днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке региона - туман. Ветер днем на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем в центре и на юге Актюбинской области возможен ветер, порывы 15-18 м/с. На большей части региона сохранится высокая, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября днем в центре и на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер ночью в центре и на востоке региона 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре, на востоке региона 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе - высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем на севере Туркестанской области может быть пыльная буря. Ветер на западе, севере, в горных районах региона 15-20, днем на горных перевалах порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

15 сентября днем на севере и востоке Акмолинской области ожидается гроза.

В воскресенье в Мангистауской области возможен ветер на севере, востоке, порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161369-zamorozki-obeshchayut-v-dvuh-regionah-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie