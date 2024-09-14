Заморозки обещают в двух регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье, 15 сентября, в ряде регионов Казахстана. В некоторых областях ожидаются заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Шымкенте 15 сентября сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и в центре области Абай возможен туман. Ночью на востоке региона ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области с 20 часов 14 сентября до 20 часов 15 сентября по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

15 сентября ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области возможен туман. Ночью на востоке региона ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В воскресенье ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер днем на западе, востоке региона, порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября в области Ұлытау прогнозируют ветер днем на западе и в центре, порывы 15-20 м/с. На большей части региона сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части региона - чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября на севере и востоке Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье ночью и утром на севере Костанайской области возможен туман. На юге региона сохранится высокая пожарная опасность.

15 сентября днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке региона - туман. Ветер днем на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем в центре и на юге Актюбинской области возможен ветер, порывы 15-18 м/с. На большей части региона сохранится высокая, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября днем в центре и на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер ночью в центре и на востоке региона 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре, на востоке региона 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе - высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем на севере Туркестанской области может быть пыльная буря. Ветер на западе, севере, в горных районах региона 15-20, днем на горных перевалах порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

15 сентября днем на севере и востоке Акмолинской области ожидается гроза.

В воскресенье в Мангистауской области возможен ветер на севере, востоке, порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

15 сентября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.