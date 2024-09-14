До 30 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Стало известно, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 14 сентября. В одном из мегаполисов может быть до +30 градусов. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможна переменная облачность. Температура днем поднимется до 19 градусов тепла, а ночью опустится до 9 градусов со знаком "+". Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики тоже прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра - 6,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров могут подняться до 30 градусов тепла, а ночью опуститься до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,1 м/с.