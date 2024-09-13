Казахстан стал первым в медальном зачете V Всемирных игр кочевников

В столице завершились V Всемирные игры кочевников, по итогам которых в медальном зачете первенствовал Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Центра национальных и конных видов спорта.

В Астане в шестой соревновательный день были разыграны последние комплекты медалей в национальных видах спорта. Сборная Казахстана завоевала 25 медалей. Среди них 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Тенге ілу

Сегодня Бакыт Толтай завоевал золото в дисциплине "жеті құт".

Құсбегілік

Казахстанский беркутчи Серикбек Кунтуган завоевал золотую медаль в финале соревнований кусбегилик. В финале охоты с беркутом участвовали 12 спортсменов. Всего в соревнованиях по кусбегилик приняли участие 18 спортсменов из 10 стран.

Мангала

На турнире по турецкой интеллектуальной игре мангала казахстанские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые медали. Среди женщин золотую медаль завоевала Кундыз Есиркеп, бронзовую — Айгерим Куанышбекова. Среди мужчин золотую медаль получил Бигали Зкиряев, а бронзовую — Азамат Кайдаров.

Ордо

Представители национальной сборной Казахстана стали серебряными призерами ордо, национальной игре кыргызского народа. В решающем матче казахстанские асыкшылар проиграли с результатом 96:18. Команда Таджикистана заняла третье место в соревнованиях.

Байге

В ушкыр байге на 1600 метров первым финишировал конь Шагала. Второе место занял скакун Арлан, а третье — Струна. Все три призовых места достались скакунам из Казахстана.

В ушкыр байге на 2400 метров также призовые места за казахстанскими скакунами. Победителем стал Берил Рэйсер, на втором месте Адай, а на третьем — Роузлайн.

В ушкыр байге на 3200 метров среди лошадей старше 4 лет также победили казахстанские скакуны. Первым финишную черту пересек Лайф'с Э Бриз. Второе место занял Уэст Кост Найт, а третье — Аляска Тайгер.

В кунан байге скачки проходили на дистанции 11 километров, а победителями стали следующие казахстанские скакуны: Камыскулак, Айшуак и Бакторы.

В жорга байге на 9 км казахстанский скакун взял серебро. В скачках участвовало 18 лошадей. Первое место занял кыргызский конь Чиксон Лок. Лошадь из Казахстана Ак-жауын пришла второй, тройку замкнула Императрица из Кыргызстана.

В топ байге на 18 км призовые места также у скакунов Казахстана: Холибой, Зымыран и Кемеңгер.

В аламан байге на 25 км казахстанские скакуны завоевали золото и серебро. В скачке стартовали 27 коней, однако на последнем круге осталось всего семеро. Первой финишировала лошадь Айкабак, вторым - Жумыртуяк, кыргызский скакун Кара кыз замкнул тройку лидеров.

Всего на протяжении Игр кочевников спортсмены боролись за 97 комплектов в 21-м виде спорта.

По итогам ВИК Казахстан завоевал 115 медалей: 44 золотых, 34 серебряных и 37 бронзовых. Рекордное количество наград позволило национальной сборной нашей страны занять первое место в общем зачете.

На второй строчке расположилась команда Кыргызстана. В их активе 65 медалей: 10 золотых, 21 серебряная и 25 бронзовых.

Замкнула тройку сильнейших сборная Узбекистана. Всего в их копилке 34 медали: 11 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых.

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