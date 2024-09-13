Казахстан стал первым в медальном зачете V Всемирных игр кочевников

В столице завершились V Всемирные игры кочевников, по итогам которых в медальном зачете первенствовал Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Центра национальных и конных видов спорта.
В Астане в шестой соревновательный день были разыграны последние комплекты медалей в национальных видах спорта. Сборная Казахстана завоевала 25 медалей. Среди них 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.
Тенге ілу
Сегодня Бакыт Толтай завоевал золото в дисциплине "жеті құт".
Құсбегілік
Казахстанский беркутчи Серикбек Кунтуган завоевал золотую медаль в финале соревнований кусбегилик. В финале охоты с беркутом участвовали 12 спортсменов. Всего в соревнованиях по кусбегилик приняли участие 18 спортсменов из 10 стран.
Мангала
На турнире по турецкой интеллектуальной игре мангала казахстанские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые медали. Среди женщин золотую медаль завоевала Кундыз Есиркеп, бронзовую — Айгерим Куанышбекова. Среди мужчин золотую медаль получил Бигали Зкиряев, а бронзовую — Азамат Кайдаров.
Ордо
Представители национальной сборной Казахстана стали серебряными призерами ордо, национальной игре кыргызского народа. В решающем матче казахстанские асыкшылар проиграли с результатом 96:18. Команда Таджикистана заняла третье место в соревнованиях.
Байге
В ушкыр байге на 1600 метров первым финишировал конь Шагала. Второе место занял скакун Арлан, а третье — Струна. Все три призовых места достались скакунам из Казахстана.
В ушкыр байге на 2400 метров также призовые места за казахстанскими скакунами. Победителем стал Берил Рэйсер, на втором месте Адай, а на третьем — Роузлайн.
В ушкыр байге на 3200 метров среди лошадей старше 4 лет также победили казахстанские скакуны. Первым финишную черту пересек Лайф'с Э Бриз. Второе место занял Уэст Кост Найт, а третье — Аляска Тайгер.
В кунан байге скачки проходили на дистанции 11 километров, а победителями стали следующие казахстанские скакуны: Камыскулак, Айшуак и Бакторы.
В жорга байге на 9 км казахстанский скакун взял серебро. В скачках участвовало 18 лошадей. Первое место занял кыргызский конь Чиксон Лок. Лошадь из Казахстана Ак-жауын пришла второй, тройку замкнула Императрица из Кыргызстана.
В топ байге на 18 км призовые места также у скакунов Казахстана: Холибой, Зымыран и Кемеңгер.
В аламан байге на 25 км казахстанские скакуны завоевали золото и серебро. В скачке стартовали 27 коней, однако на последнем круге осталось всего семеро. Первой финишировала лошадь Айкабак, вторым - Жумыртуяк, кыргызский скакун Кара кыз замкнул тройку лидеров.
Всего на протяжении Игр кочевников спортсмены боролись за 97 комплектов в 21-м виде спорта.
По итогам ВИК Казахстан завоевал 115 медалей: 44 золотых, 34 серебряных и 37 бронзовых. Рекордное количество наград позволило национальной сборной нашей страны занять первое место в общем зачете.
На второй строчке расположилась команда Кыргызстана. В их активе 65 медалей: 10 золотых, 21 серебряная и 25 бронзовых.
Замкнула тройку сильнейших сборная Узбекистана. Всего в их копилке 34 медали: 11 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161023-kazahstan-vyigral-itogovyy-medalnyy-zachet-v-vsemirnyh-igr-kochevnikov/