До 29 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 12 сентября во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – ожидается теплая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду, осадков в столице не будет. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но дождя не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160361-do-29-gradusov-tepla-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/