До 29 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 12 сентября во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – ожидается теплая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду, осадков в столице не будет. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но дождя не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.