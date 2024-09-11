Ветер, туман и пыльная буря: в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили 12 сентября в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане завтра ожидается туман.

12 сентября на западе, севере Алматинской области сохранится высокая, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области завтра обещают ветер до 20 м/с, днем порывы будут доходить до 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области 12 сентября ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

12 сентября в области Ұлытау сохранится высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром прогнозируют туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

12 сентября днем на западе, севере Атырауской области ожидается пыльная буря, в Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

12 сентября в Актюбинской области ожидается ветер - 15-20 м/с. 12-14 сентября на большей части области ожидается высокая, на юге черезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской области завтра обещают пыльную бурю. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность сохранится и в Западно-Казахстанской области.

12 сентября ночью в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

Туман 12-13 сентября ожидается также в горных районах Жамбылской области. 13 сентября в регионе также прогнозируется гроза.

Завтра ночью и утром на западе, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.