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Тепло и прекращение осадков обещают на большей части Казахстана

Опубликовано:

Листья лежат на земле
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 10 по 12 сентября ожидается прекращение осадков на большей части Казахстана. Синоптики прогнозируют потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается долгожданное прекращение осадков. Несмотря на то, что ночные температуры сохранятся довольно низкими, днем солнечные лучи порадуют жителей даже северных регионов.

Только на востоке и юго-востоке страны столкновение холодных воздушных масс с горами вызовут дожди, которые ночью будут переходить в снег.

Ранее сегодня мы публиковали недельные прогнозы погоды в мегаполисах Казахстана.

Так, жителей Алматы с 9 по 15 сентября предупреждают о дождях и похолодании. Сегодня в южной столице будет дождь, температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов.

В Астане тоже ожидаются дожди и похолодание в один из дней до 9 градусов. И только в Шымкенте будет тепло и без осадков всю неделю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158995-teplo-i-prekrashchenie-osadkov-obeshchayut-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-blizhayshie-dni/

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