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"В поисках девушек": кто сможет участвовать в "Мисс Казахстан" в этом году

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"Мисс Казахстан"
"Мисс Казахстан". Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

Сегодня в Алматы прошла пресс-конференция, на которой объявили о старте кастинга для участия в конкурсе "Мисс Казахстан-2024", передает корреспондент NUR.KZ.

На пресс-конференции отметили, что требования конкурса этого года не сильно отличаются от 2023-го.

"Мы в поисках девушек от 18 до 25 лет, ростом от 165 см. Главное, чтобы она была гражданкой Республики Казахстан, не состояла в браке и не имела детей. Это самое важное.

Считая заявки прошлого года и заявки нынешнего года, у нас поступило более 65 тысяч заявок, которые мы ежедневно обрабатываем и ежедневно проводим открытые кастинги в нашем городе", - сообщила кастинг-директор конкурса красоты Диана Абишева.

Планируется проведение двух масштабных кастингов. Первый пройдет с 19 мая до конца месяца, а второй - до конца лета. Осенью уже станут известны имена первых красавиц региональных этапов.

"Мисс Казахстан"
"Мисс Казахстан". Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

Они примут участие в полуфинале. А главное состязание за корону "Мисс Казахстан-2024" пройдет в ноябре, но в каком городе - вопрос открытый. Возможно, это будет Астана. Также на пресс-конференции стала известна тема конкурса текущего года - "Искусство быть женщиной".

Помимо этого, на пресс-конференции выступила победительница конкурса прошлого года Сабина Идрисова.

"Сейчас идет активная подготовка к международным конкурсам, чтобы достойно представить свою страну. Ходим на курсы английского языка, оттачиваем свое дефиле, оттачиваем образы, советуемся с визажистами и стилистами, ходим на ораторское искусство", - рассказала "Мисс Казахстан-2023".

Напомним, в прошлом году за корону победительницы и звание первой красавицы страны боролись 25 девушек. Всего на конкурс заявки подали свыше 17 тысяч казахстанок. Главной красавицей страны в 2023 году стала Сабина Идрисова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093768-v-poiskah-devushek-kto-smozhet-uchastvovat-v-miss-kazahstan-v-etom-godu/

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