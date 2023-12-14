"Впечатления бешеные": Сабина Идрисова о своей победе на "Мисс Казахстан-2023"

Победительница конкурса "Мисс Казахстан-2023" Сабина Идрисова поделилась впечатлениями от победы и рассказала о себе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я только-только начинаю потихоньку осознавать. Впечатления бешеные. Я в шоке, не могу даже говорить", – заявила первая красавица страны.

Это было неожиданно, делится впечатлениями победительница "Мисс Казахстан-2023". По ее словам, каждая девушка была достойна этого титула. Во время подготовки к конкурсу участницы подружились. О подковерных играх и речи быть не могло, говорит Сабина.

Сабина Идрисова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подготовка не была для девушки сложной. В прошлом балерина, она привыкла к долгим и тяжелым тренировкам.

"Я окончила хореографическое училище. В прошлом – профессиональная балерина. Работала три года в театре "Астана балет". В этом году решила окончить карьеру и начать жизнь с нуля. И в этот момент кастинг-директор сказал, что идет набор на "Мисс Казахстан", – рассказывает Сабина.

В дальнейшем девушка хочет развиваться в актерском мастерстве и моделинге.

Часть призовых, по ее словам, денег победительница "Мисс Казахстан-2023" намерена потратить на подготовку к конкурсу "Мисс мира", а половину – отдать родителям.

Напомним, финал "Мисс Казахстан-2023" прошел в четверг, 14 декабря. За звание самой красивой девушки страны боролись 25 финалисток.