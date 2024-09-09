Поход в горы закончился для казахстанцев эвакуацией на вертолете и скорой помощью
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Семь человек ушли в горы Алматинской области и заблудились. Двоим стало плохо. Спасатели нашли туристов сильно уставшими и замерзшими, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
В официальном Telegram-канале МЧС РК сообщается, что в совокупности обстоятельств спасательная операция длилась более 15 часов.
В Карасайском районе 7 человек вчера рано утром ушли в горный поход на пик Большой Алматинский. Не рассчитав время, не смогли спуститься до наступления темноты и заблудились. Во время похода двоим туристам стало плохо. После чего казахстанцы обратились за помощью к спасателям.
"В ходе спасательных работ группа туристов разделилась, и находилась в постоянном движении, что осложняло проведение поисковых работ.
Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, ведя поиски в сложном скальном рельефе при низких температурах в ночное время суток, обнаружили туристов через 7 часов. Туристы были сильно утомлены и переохлаждены", - сообщается в публикации.
Вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" с сотрудниками центра медицины катастроф оперативно вылетел к месту происшествия. Туристов эвакуировали в Алматы и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Напомним, 8 сентября сообщалось, что в Алматинской области ребенок сорвался с обрыва в горах и получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела. После оказания первой помощи в связи с необходимостью экстренной госпитализации спасатели вызвали авиацию. Вертолетом "Казавиаспас" мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай.
Ранее 3 сентября спасатели с помощью вертолета спасли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки.
Добавим, 2 сентября в горах Алматы выпал снег. Его зафиксировали камеры горнолыжного курорта "Шымбулак".
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159166-pohod-v-gory-zakonchilsya-dlya-kazahstancev-evakuaciey-na-vertolete-i-skoroy-pomoshchyu/