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Поход в горы закончился для казахстанцев эвакуацией на вертолете и скорой помощью

Опубликовано:

Эвакуация туристов в Алматинской области
Эвакуация туристов в Алматинской области. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Семь человек ушли в горы Алматинской области и заблудились. Двоим стало плохо. Спасатели нашли туристов сильно уставшими и замерзшими, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В официальном Telegram-канале МЧС РК сообщается, что в совокупности обстоятельств спасательная операция длилась более 15 часов.

В Карасайском районе 7 человек вчера рано утром ушли в горный поход на пик Большой Алматинский. Не рассчитав время, не смогли спуститься до наступления темноты и заблудились. Во время похода двоим туристам стало плохо. После чего казахстанцы обратились за помощью к спасателям.

"В ходе спасательных работ группа туристов разделилась, и находилась в постоянном движении, что осложняло проведение поисковых работ.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, ведя поиски в сложном скальном рельефе при низких температурах в ночное время суток, обнаружили туристов через 7 часов. Туристы были сильно утомлены и переохлаждены", - сообщается в публикации.

Вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" с сотрудниками центра медицины катастроф оперативно вылетел к месту происшествия. Туристов эвакуировали в Алматы и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что в Алматинской области ребенок сорвался с обрыва в горах и получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела. После оказания первой помощи в связи с необходимостью экстренной госпитализации спасатели вызвали авиацию. Вертолетом "Казавиаспас" мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай.

Ранее 3 сентября спасатели с помощью вертолета спасли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки.

Добавим, 2 сентября в горах Алматы выпал снег. Его зафиксировали камеры горнолыжного курорта "Шымбулак".

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159166-pohod-v-gory-zakonchilsya-dlya-kazahstancev-evakuaciey-na-vertolete-i-skoroy-pomoshchyu/

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