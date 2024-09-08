Мальчик сорвался с обрыва в горах Алматинской области
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В Алматинской области ребенок сорвался с обрыва в горах и получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным МЧС, на пульт 112 поступил вызов от туристов, которые заметили, как мальчик сорвался с обрыва. Инцидент произошел на поляне Терра в Проходном ущелье Карасайского района Алматинской области.
Сообщается, что оперативная группа РОСО МЧС РК прибыв к месту вызова обнаружила, что вследствие падения ребенок получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела.
"После оказания первой помощи, в связи с необходимостью экстренной госпитализации, было принято решение поднять воздушное судно. Вертолет "Казавиаспас" с сотрудниками центра медицины катастроф на борту, оперативно вылетели к месту происшествия.
Мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай", - сообщили в МЧС. Пострадавшего увезли в больницу.
Недавно двое подростков пропали в горах на юге Казахстана, а на их поиски был поднят вертолет.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2158779-malchik-sorvalsya-s-obryva-v-gorah-almatinskoy-oblasti/