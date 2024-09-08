Мальчик сорвался с обрыва в горах Алматинской области

В Алматинской области ребенок сорвался с обрыва в горах и получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, на пульт 112 поступил вызов от туристов, которые заметили, как мальчик сорвался с обрыва. Инцидент произошел на поляне Терра в Проходном ущелье Карасайского района Алматинской области.

Сообщается, что оперативная группа РОСО МЧС РК прибыв к месту вызова обнаружила, что вследствие падения ребенок получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела.

"После оказания первой помощи, в связи с необходимостью экстренной госпитализации, было принято решение поднять воздушное судно. Вертолет "Казавиаспас" с сотрудниками центра медицины катастроф на борту, оперативно вылетели к месту происшествия.

Мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай", - сообщили в МЧС. Пострадавшего увезли в больницу.

Недавно двое подростков пропали в горах на юге Казахстана, а на их поиски был поднят вертолет.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.