До 9 градусов похолодает в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье
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В воскресенье, 8 сентября, в трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют облачность, но осадков не будет. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 2,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет ясно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158657-do-9-gradusov-poholodaet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-voskresene/