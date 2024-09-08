Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

До 9 градусов похолодает в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Чай из термоса на фоне осеннего пейзажа
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 8 сентября, в трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачность, но осадков не будет. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 2,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158657-do-9-gradusov-poholodaet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-voskresene/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

До 9 градусов похолодает в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie