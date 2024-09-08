До 9 градусов похолодает в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 8 сентября, в трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачность, но осадков не будет. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 2,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.