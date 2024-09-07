Снег ожидается в одном из регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье, 8 сентября, в ряде регионов Казахстана. На востоке страны ожидается снег, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Шымкенте 8 сентября сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На большей части области Ұлытау сохранится высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на западе и востоке Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность.

8-9 сентября ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем - гроза, ветер в горных районах 15-20 м/с. Также на большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на севере и востоке Алматинской области возможен ветер, порывы 15-20 м/с. На севере региона сохранится высокая пожарная опасность.

8 сентября ночью и утром на западе, севере и юге Акмолинской области синоптики прогнозируют туман.

В области Жетісу в районе Алакольских озер ветер, порывы 15-20 м/с. На севере региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе - высокая пожарная опасность.

8 сентября на севере и в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер днем на севере, востоке региона 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке - высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем на севере, западе и в горных районах Туркестанской области возможна гроза, на севере - пыльная буря. Ветер днем на севере, западе, в горных районах региона 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

8 сентября на большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части региона - чрезвычайная пожарная опасность.

8 сентября в Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе и юге области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

8 сентября ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на востоке региона сохранятся заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на западе, севере и юге Северо-Казахстанской области возможен туман. Ветер днем на севере региона, порывы 15-20 м/с.

8 сентября на севере и востоке Павлодарской области обещают туман.