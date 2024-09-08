Скандальное видео с якобы распивающими алкоголь акиматовцами прокомментировали в Жетісу
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В Кербулакском районе области Жетісу проводят проверку после публикации видео якобы с заместителями акимата и депутатом маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление акимата.
Журналист Сандугаш Дуйсенова на своей странице Instagram опубликовала видео, которое произвело резонанс. По словам журналистки, на кадрах – два заместителя акима Кербулакского района области Жетісу и депутат маслихата.
Когда женщина начинает снимать видео, мужчины поспешно уходят. Далее она снимает одного из мужчин на видео в машине, который затем уезжает. После автор видео подробно сняла стол, за которым сидели мужчины. По ее словам, они пили водку, пиво и коньяк.
Также, судя по видео, журналист вызвала сотрудников полиции, которых просила освидетельствовать алкогольное опьянение мужчин.
В Кербулакском районном акимате прокомментировали видео и сообщили, что начата служебная проверка.
"Касательно распространяемой информации о сотрудниках акимата Кербулакского района сообщаем следующее: в настоящее время аппаратом акима района проводится соответствующее служебное расследование. По результатам проверки будет предоставлена дополнительная информация", - сообщил акимат в соцсетях.
Ранее глава сельского округа Мерей, в 2022 году признанный лучшим акимом в ЗКО, получил штраф за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.
В начале 2024 года в социальных сетях появилась информация о задержании акима поселка имени Габидена Мустафина в Карагандинской области за нетрезвое вождение. Его лишили прав на управление транспортными средствами на 7 лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.
В отношении акима Кайрата Кусаинова, которого ранее арестовали за езду в пьяном виде, провели служебное расследование. В итоге чиновника уволили на основании решения Совета по этике.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158659-skandalnoe-video-s-yakoby-raspivayushchimi-alkogol-akimatovcami-prokommentirovali-v-zhet-su/