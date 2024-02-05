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Вновь пьяный за рулем: в соцсетях сообщили о задержании акима в Карагандинской области

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Мужчина сидит за рулем авто, рядом с ним стоит бутылка спиртного
Алкоголь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В социальных сетях появилась информация о задержании акима поселка имени Г.Мустафина за нетрезвое вождение. В ДП Карагандинской области прокомментировали информацию, передает NUR.KZ.

Информацию о задержании акима распространили в Instagram-паблике "Вечерняя Караганда". Автор указал, что от акима якобы почуяли запах спиртного при проверке, а после факт употребления алкоголя подтвердили медики.

Также в публикации указывается, что задержанный чиновник в 2018 году уже попадал в такой же скандал.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили корреспонденту NUR.KZ, что в ночь на 3 февраля сотрудниками батальона патрульной полиции в Бухар-Жырауском районе задержана автомашина под управлением 55-летнего водителя.

"При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило среднюю степень алкогольного опьянения у водителя. Материал направлен в суд, где его лишили прав на управление транспортных средств на 7 лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток", - прокомментировали в полиции.

Однако в ведомстве не уточнили, кем был нарушитель.

Также в ДП добавили, что в Карагандинской области за выходные задержано 15 водителей в состоянии опьянения, из них 5 - в Караганде.

Отметим, что в 2023 году акима Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области Жанар Искакову задержали за управление авто в нетрезвом виде. Ее дисциплинарное дело рассмотрели на заседании Совета по этике.

Также в марте прошлого года аким села имени Алькея Маргулана Павлодарской области выпил на работе после того, как занимался борьбой с подтоплением. По словам чиновника, таким образом решил согреться после изнуряющего труда. В итоге все обернулось для него дисциплинарным делом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059183-vnov-pyanyy-za-rulem-v-sotssetyah-soobschili-o-zaderzhanii-akima-v-karagandinskoy-oblasti/

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