Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лучшего сельского акима из ЗКО застали пьяным

Опубликовано:

Аким сельского округа Мерей
Орынбек Насимуллин. Фото: gov.kz

Глава сельского округа Мерей, в 2022 году признанный лучшим акимом в ЗКО, получил штраф за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, передает "Мой город".

Как сообщает издание, к представителю Республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" Бауыржану Ахметжану обратились жители сельского округа Мерей Таскалинского района.

По их словам, ночью 1 июня сельский аким Орынбек Насимуллин разгуливал по населенному пункту в нетрезвом состоянии. На место приехали глава района Талгат Шакиров и прокурор. К слову, в 2022 году Орынбек Насимуллин был признан лучшим сельским акимом. 

В отношении акима был составлен административный протокол по ст.440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Его оштрафовали на 5 МРП (18 460 тенге). 

"Мы также направили запрос в департамент агентства по делам государственной службы и попросили привлечь его к дисциплинарной ответственности. Сам аким в свое оправдание сказал, что дома пил пиво. На улице послышался шум и он вышел посмотреть", - рассказал Бауыржан Ахметжан.

20 июня Орынбеку Насимуллину выдано предупреждение.

Отметим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

В начале 2024 года в социальных сетях появилась информация о задержании акима поселка имени Габидена Мустафина в Карагандинской области за нетрезвое вождение. Его лишили прав на управление транспортными средствами на 7 лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.

В отношении акима Кайрата Кусаинова, которого ранее арестовали за езду в пьяном виде, провели служебное расследование. В итоге чиновника уволили на основании решения Совета по этике.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123121-luchshego-selskogo-akima-iz-zko-zastali-pyanym/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie