Лучшего сельского акима из ЗКО застали пьяным

Глава сельского округа Мерей, в 2022 году признанный лучшим акимом в ЗКО, получил штраф за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, передает "Мой город".

Как сообщает издание, к представителю Республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" Бауыржану Ахметжану обратились жители сельского округа Мерей Таскалинского района.

По их словам, ночью 1 июня сельский аким Орынбек Насимуллин разгуливал по населенному пункту в нетрезвом состоянии. На место приехали глава района Талгат Шакиров и прокурор. К слову, в 2022 году Орынбек Насимуллин был признан лучшим сельским акимом.

В отношении акима был составлен административный протокол по ст.440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Его оштрафовали на 5 МРП (18 460 тенге).

"Мы также направили запрос в департамент агентства по делам государственной службы и попросили привлечь его к дисциплинарной ответственности. Сам аким в свое оправдание сказал, что дома пил пиво. На улице послышался шум и он вышел посмотреть", - рассказал Бауыржан Ахметжан.

20 июня Орынбеку Насимуллину выдано предупреждение.

Отметим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

В начале 2024 года в социальных сетях появилась информация о задержании акима поселка имени Габидена Мустафина в Карагандинской области за нетрезвое вождение. Его лишили прав на управление транспортными средствами на 7 лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.

В отношении акима Кайрата Кусаинова, которого ранее арестовали за езду в пьяном виде, провели служебное расследование. В итоге чиновника уволили на основании решения Совета по этике.