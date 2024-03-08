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Уволенный аким объяснил, почему сел пьяным за руль в Карагандинской области

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Аким поселка Габидена Мустафина
Кайрат Кусаинов. Фото: gov.kz

Служебное расследование провели в отношении акима поселка, которого ранее арестовали за езду в пьяном виде. В итоге акима уволили, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в секретариате Совета по этике Агентства по делам государственной службы в Карагандинской области, в ходе служебного расследования аким поселка Габидена Мустафина Кайрат Кусаинов подтвердил, что 3 марта сел за руль служебного авто в состоянии алкогольного опьянения.

"В частности, он указал, что у его матери была сложная операция, 3 марта она выписалась из больницы, после чего он, обрадовавшись этому, употребил алкоголь, а после выехал отвезти соседей по домам. После того, как он сел в служебное автотранспортное средство, подошли сотрудники дорожно-патрульной полиции, в последующем был составлен административный протокол", - рассказали в АДГС.

Кусаинов признал, что допустил нарушение норм служебной этики.

В итоге совет по этике рекомендовал акиму Бухар-Жырауского района привлечь сельского акима к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с занимаемой должности.

"Согласно нормам действующего законодательства на основании решения Совета по этике акиматом Бухар-Жырауского района принято решение об увольнении акима поселка Габидена Мустафина с занимаемой государственной должности с 7 марта 2024 года", - сообщили в районном акимате.

Напомним, в 2018 году Кайрат Кусаинов, будучи аким поселка Кушокы Бухар-Жырауского района, уже садился за руль служебного авто пьяным. Тогда департамент по делам госслужбы провел служебное расследование, в ходе которого полностью подтвердились факты нетрезвого вождения. Чиновника наказали строгим выговором.  

А в 2020 году Кайрат Кусаинов, который к тому времени уже два года ходил пешком из-за лишения водительских прав, сел за руль служебного автомобиля. Однако его поймала дорожная полиция. Стражи порядка оформили протокол и передали дело в суд. Судья принял решение наказать акима поселка Кушокы штрафом. Также рекомендацией Совета по этике Кайрат Кусаинов был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В начале февраля 2024 года в социальных сетях появилась информация о задержании акима поселка имени Габидена Мустафина за нетрезвое вождение. Его лишили прав на управление транспортных средств на 7 лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.

По информации официального сайта акимата Бухар-Жырауского района, Кайрат Нурмуканович Кусаинов с 26 декабря 2011 года занимал должность акима поселка Кушокы, а с 27 июля 2021 года стал акимом поселка Габидена Мустафина. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2065293-akima-dvazhdy-poymannogo-pyanym-za-rulem-uvolili-v-karagandinskoy-oblasti/

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