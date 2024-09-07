Дождь обещают в двух мегаполисах Казахстана

Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 7 сентября. В двух мегаполисах возможен дождь. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь, возможна гроза. Температура днем поднимется до 17 градусов тепла, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, ночью столбики термометров снизятся до 7 градусов. Скорость ветра - 5,7 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается. В дневное время температура может подняться до +25 градусов, а ночью опуститься до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.