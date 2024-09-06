Дождь и похолодание до 10 градусов ждет жителей мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 6 сентября, в Астане обещают небольшой дождь, а в Алматы и Шымкенте будет ветрено. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 10 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 6,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.