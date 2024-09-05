Дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 5 сентября, в Астане прогнозируют дождь, а в Алматы и Шымкенте жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 28 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 7,8 м/с.

В Шымкенте осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.