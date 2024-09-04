Заморозки и сильные осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили 5 сентября в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Свежая публикация по теме: Дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

5 сентября днем на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке области Ұлытау - гроза. Ночью и утром на востоке области туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

А на севере, востоке, западе Карагандинской области тоже возможна гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В четверг на севере и востоке области Жетісу ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 25 м/с.

В Кызылординской области усилится ветер северный, северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

5 сентября днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

5 сентября в Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью в Каргалинском районе Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

5 сентября в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере - высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность

Завтра днем на западе, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер северный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

5 сентября на юге, востоке Павлодарской области пообещали сильный дождь. Ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с.

В четверг днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Утром и днем на севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке Акмолинской области - сильный дождь. Ветер северный, северо-западный утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Усиление ветра также прогнозируют в Астане.

Предстоящей ночью в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

А на севере, западе Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.