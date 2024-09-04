Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заморозки и сильные осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

покрытое инеем зеленое растение
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили 5 сентября в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Свежая публикация по теме:
Дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

5 сентября днем на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке области Ұлытау - гроза. Ночью и утром на востоке области туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

А на севере, востоке, западе Карагандинской области тоже возможна гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В четверг на севере и востоке области Жетісу ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 25 м/с.

В Кызылординской области усилится ветер северный, северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

5 сентября днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

5 сентября в Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью в Каргалинском районе Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

5 сентября в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере - высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность

Завтра днем на западе, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер северный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

5 сентября на юге, востоке Павлодарской области пообещали сильный дождь. Ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с.

В четверг днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Утром и днем на севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке Акмолинской области - сильный дождь. Ветер северный, северо-западный утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Усиление ветра также прогнозируют в Астане.

Предстоящей ночью в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

А на севере, западе Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2157333-zamorozki-i-silnye-osadki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie