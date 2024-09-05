Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Неминуемо произойдет увеличение цен": рестораторы о возможном запрете взимания 10% за обслуживание

Опубликовано:

Официант принес клиенту счет
Официант со счетом. Иллюстративное фото: FTiare/Getty Images

Представители ресторанного бизнеса высказались против инициативы Минторговли об отмене обязательных 10% за обслуживание - по их словам, это приведет к росту цен, сообщает "31 канал".

5 сентября министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что в Казахстане планируют отменить депозиты и обязательные 10% за обслуживание в кафе и ресторанах.

Предложение министра прокомментировали представители ресторанного бизнеса. По их словам, зарплата у официантов фиксированная, и нововведение на нее не повлияет.

"Есть фиксированный оклад - 3 тыс. и плюс 6% с каждого чека зарабатывают официанты. Мы сначала должны обеспечить заработную плату официантов, затем второй вопрос касается заработка ресторана, на официантах это вообще не скажется", - заявила администратор одного из ресторанов Азиза Соатова.

По мнению президента национальной ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса Игоря Копайлова, графа "обслуживание" в меню уже является публичной офертой. Он считает, что читая меню посетители соглашаются как с ценами на блюда, так и с платой за обслуживание.

"Неминуемо произойдет увеличение цен на сами блюда. Те люди, которые заказывают доставку, они не платят эти 10%. Соответственно, получается, в случае, если мы откажемся от обслуживания, 10% лягут в стоимость самих блюд, и люди, которые заказывают доставку, они будут платить больше на 10%", - прокомментировал Игорь Копайлов.

Представители бизнеса планируют донести свою позицию до министерства, чтобы нововведение пересмотрели и учли их мнение.

Напомним, министр уточнил, что речь идет именно об отмене 10% за обслуживание в счете.

"Понравилось вам обслуживание - вы сами решили дать чаевые. Сегодня они сидят у вас в чеке как обязательный атрибут. Мы готовим изменения, в соответствии с которыми чаевые как обязательный атрибут находиться не будут. Уберут 10% за обслуживание. Если эта сумма сидит в стоимости вашей услуги, почему вы должны два раза платить?" - сказал Шаккалиев.

Ранее мы писали о порядке оплаты за обслуживание в кафе и ресторанах Казахстана. По действующим правилам, согласившись с условиями, казахстанцы обязаны оплатить услуги. Когда это делать необязательно, можно прочесть по данной ссылке.

Кроме того, мы писали материал о чаевых: кто сколько должен заплатить в кафе и какую сумму принято оставлять официанту.

Также мы писали, что заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали рассказал, законны ли мобильные переводы официантам в качестве оплаты по счету.

До этого стало известно, что за последний год расходы казахстанцев на питание вне дома выросли сразу на 48,7%. Такой сильный рост зафиксировали впервые за последние несколько лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157916-neminuemo-proizoydet-uvelichenie-cen-restoratory-o-vozmozhnom-zaprete-vzimaniya-10-za-obsluzhivanie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie