"Неминуемо произойдет увеличение цен": рестораторы о возможном запрете взимания 10% за обслуживание

Представители ресторанного бизнеса высказались против инициативы Минторговли об отмене обязательных 10% за обслуживание - по их словам, это приведет к росту цен, сообщает "31 канал".

5 сентября министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что в Казахстане планируют отменить депозиты и обязательные 10% за обслуживание в кафе и ресторанах.

Предложение министра прокомментировали представители ресторанного бизнеса. По их словам, зарплата у официантов фиксированная, и нововведение на нее не повлияет.

"Есть фиксированный оклад - 3 тыс. и плюс 6% с каждого чека зарабатывают официанты. Мы сначала должны обеспечить заработную плату официантов, затем второй вопрос касается заработка ресторана, на официантах это вообще не скажется", - заявила администратор одного из ресторанов Азиза Соатова.

По мнению президента национальной ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса Игоря Копайлова, графа "обслуживание" в меню уже является публичной офертой. Он считает, что читая меню посетители соглашаются как с ценами на блюда, так и с платой за обслуживание.

"Неминуемо произойдет увеличение цен на сами блюда. Те люди, которые заказывают доставку, они не платят эти 10%. Соответственно, получается, в случае, если мы откажемся от обслуживания, 10% лягут в стоимость самих блюд, и люди, которые заказывают доставку, они будут платить больше на 10%", - прокомментировал Игорь Копайлов.

Представители бизнеса планируют донести свою позицию до министерства, чтобы нововведение пересмотрели и учли их мнение.

Напомним, министр уточнил, что речь идет именно об отмене 10% за обслуживание в счете.

"Понравилось вам обслуживание - вы сами решили дать чаевые. Сегодня они сидят у вас в чеке как обязательный атрибут. Мы готовим изменения, в соответствии с которыми чаевые как обязательный атрибут находиться не будут. Уберут 10% за обслуживание. Если эта сумма сидит в стоимости вашей услуги, почему вы должны два раза платить?" - сказал Шаккалиев.

Ранее мы писали о порядке оплаты за обслуживание в кафе и ресторанах Казахстана. По действующим правилам, согласившись с условиями, казахстанцы обязаны оплатить услуги. Когда это делать необязательно, можно прочесть по данной ссылке.

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Также мы писали, что заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали рассказал, законны ли мобильные переводы официантам в качестве оплаты по счету.

До этого стало известно, что за последний год расходы казахстанцев на питание вне дома выросли сразу на 48,7%. Такой сильный рост зафиксировали впервые за последние несколько лет.