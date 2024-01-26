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Могут ли официанты просить казахстанцев оплатить счет переводом

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Стол с приборами и посудой
Кафе. Иллюстративное фото: pexels.com

Замруководителя Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали рассказал о том, законны ли мобильные переводы официантам в качестве оплаты по счету, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга на площадке РСК спикеру задали вопрос о том, законно ли, если официанты в кафе принимают оплату перевод на свой счет.

Как отметил Зангар Шындали, принимать переводы на счета третьих лиц неправильно.

"Возможно, есть факты укрывательства, ведь официант не связан с предпринимательской деятельностью владельца ресторана. Здесь нужно требовать оплату через POS-терминалы или наличными и требовать чеки обязательно. Владелец ресторана сам подвергает вопросам официанта, потому что завтра к нему возникнут вопросы в рамках переводов", - сообщил спикер.

Также он добавил, что делать клиентам, если хозяин магазина у дома тоже принимает оплату переводом, но при этом выдает чеки.

"У нас ранее не было понятия мобильных платежей и инструментов. Появились мобильные переводы. Сейчас счета разделили: сделали отдельный счет для бизнеса, QR-код и переводы. И когда предприниматель использует переводы и в личных целях, и в предпринимательской деятельности, в рамках камерального контроля, если вопросы появятся, предпринимателю сложно будет доказать, что из этого является в личных целях, а что - в предпринимательских. У налоговых органов тоже возникнут вопросы, какая сумма не должна облагаться", - рассказал Зангар Шындали.

Он отметил, что важно вести раздельные счета.

Что же касается таксистов, то, по его словам, сокрытия доходов в этой отрасли нет.

"В сервисе заказа такси деньги списывают со счетов клиентов на счет получателя. Там ККМ (контрольно-кассовая машина - прим. ред.) применяется онлайн и все транзакции фиксируются. Но если вы собираетесь оплачивать наличными - в приложении такой функционал присутствует, - он автоматом фиксирует и выдает чеки", - рассказал замглавы ДГД.

Он также добавил, что за три недели января было порядка 75 обращений от населения по поводу невыдачи чека и отказа в приеме безналичных средств.

Кроме того, он отметил, что с начала Нового года предприниматели стали активно регистрировать свою деятельность: за три недели было зарегистрировано 6000 юрлиц, тогда как в аналогичном периоде прошлого года эта цифры была в три раза ниже.

Напомним, ранее мы рассказывали, чьи мобильные переводы будут проверять в 2024 году в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2057669-mogut-li-ofitsianty-prosit-kazahstantsev-oplatit-schet-perevodom/

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