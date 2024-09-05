В Казахстане хотят отменить обязательную оплату 10% за обслуживание в кафе и ресторанах

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил о готовящихся в Казахстане правилах, которые отменят обязательные 10% за обслуживание в кафе и ресторанах, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах сената глава Минторговли Арман Шаккалиев заявил о готовящихся в Казахстане правилах.

"Мы готовим изменения в правила нашей внутренней торговли, где мы...это моя позиция, мы считаем: если услуги предоставляются, и в них уже сидит обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть. Такие правила мы сейчас обсуждаем. Понятно, что не весь бизнес готов поддержать такие изменения, но такие изменения мы готовим – то, что касается оплаты чаевых, разных депозитов, взносов и т.д", - заявил министр Шаккалиев.

Глава Минторговли и интеграции добавил - если гражданин хочет быть "законно обслуженным" в заведении, его должны ознакомить с условиями оплаты в заведении.

"Вас должны ознакомить с этими условиями, и вы должны согласиться - ваше согласие выражается тем, что вы зашли в это заведение и сделали заказ", - сообщил Шаккалиев.

Министр уточнил, что речь идет и о 10% за обслуживание в счете.

"Мы готовим изменения, в соответствии с которыми, если в стоимость услуги заложено ваше обслуживание, никаких дополнительных чаевых и, значит, денежных вознаграждений не должно быть. Только если это ваше волеизъявление. Понравилось вам обслуживание, вы сами решили дать чаевые. Сегодня они сидят у вас в чеке как обязательный атрибут.

Мы готовим изменения, в соответствии с которыми чаевые как обязательный атрибут находиться не будут. Уберут 10% за обслуживание. Если эта сумма сидит в стоимости вашей услуги, почему вы должны два раза платить? Она сидит в стоимости за блюдо. Правильно? Сидит в стоимости за напитки", - добавил Шаккалиев.

В июне текущего года мы писали, что кафе и рестораны Казахстана могут устанавливать плату за обслуживание. Согласившись с условиями, казахстанцы обязаны оплатить их услуги. Когда это делать необязательно, можно прочесть по данной ссылке.

Кроме того, мы писали материал о чаевых: кто сколько должен заплатить в кафе и какую сумму принято оставлять официанту.

Также сообщалось, что за последний год расходы казахстанцев на питание вне дома выросли сразу на 48,7%. Такой сильный рост зафиксировали впервые за последние несколько лет.