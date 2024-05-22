Казахстанцы стали намного больше денег тратить на питание вне дома

За последний год расходы казахстанцев на питание вне дома выросли сразу на 48,7%. Такой сильный рост зафиксировали впервые за последние несколько лет. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане по-прежнему сохраняется высокая инфляция. Такая ситуация напрямую влияет на траты граждан, которые заметно выросли. Напомним, ранее стало известно, что больше половины расходов казахстанцев приходится на продовольственные товары.

Примечательно, что растут не только траты на продукты, но и в целом на питание вне дома, то есть в столовых, кафе, ресторанах и других пунктах общественного питания. Как сообщает портал Finprom, в 2023 году годовая сумма на одну семью по этой статье расходов составила 75 тыс. тенге – это сразу на 48,7% больше, чем было годом ранее.

Расходы казахстанцев на питание вне дома. Инфографика: finprom.kz

В региональном разрезе расходы заметно отличаются. Например, в области Абай средний показатель на семью составил 38,6 тыс. тенге в год, тогда как в Мангистауской области в 5 раз больше – 202,7 тыс. тенге.

В Астане расходы составляют 145,3 тыс. тенге в год на семью, в Алматы – 91 тыс. тенге, а в Шымкенте – лишь 36,3 тыс. тенге.

Расходы казахстанцев на питание вне дома. Инфографика: finprom.kz

Одной из причин больших расходов на питание вне дома является рост цен. В целом нельзя сказать, что заведения общепита в Казахстане очень дешевые по мировым меркам. Так, например, в рейтинге стран по ценам на питание в недорогом ресторане страна заняла 42 место из 97. Средний ужин посетителям обойдется примерно в 9,1 доллара.

Для сравнения: Россия в этом рейтинге оказалась на 55 месте со стоимостью ужина в 7,6 доллара, а Узбекистан – вообще на 72 месте, здесь можно поужинать в недорогом ресторане всего на 5 долларов.

Больше всего за ужин в недорогом ресторане придется отдать в Швейцарии – 27,6 долларов. Следом идет Дания – 21,7 доллара, а замыкает тройку лидеров США – 20 долларов. Дешевле всего он обойдется в Бангладеше – всего за 1,7 доллара.

Впрочем, если говорить о полноценном ужине, то цены заметно возрастут. Например, стоимость обеда из трех блюд на две персоны в ресторане среднего класса в Казахстане обойдется примерно в 34,1 доллара.

С такой ценой страна попала на 60 место в рейтинге. В России такой обед обойдется немного дешевле – 32,5 доллара, а в Узбекистане – вообще лишь 22,3 доллара.

Стоимость ужина в ресторанах мира. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что Казахстан отличается высокими ценами не только на услуги общепита, но и в других сферах. Например, ранее стало известно, что в стране самые высокие цены в СНГ на услуги такси.