Участок дороги до Медеу перекроют в Алматы

В связи с ремонтом участок дороги до Медеу в Алматы собираются закрыть на ночь. При этом в ближайшее время ожидаются последующие перекрытия, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

С 23:00 5 сентября до 06:00 6 сентября движение будет перекрыто на участке от гостиницы Samal до селезащитных конструкций и остановки "Экопост".

Планируется ремонт еще 2 км данной улицы. О датах и времени последующих перекрытий представители городского акимата сообщат дополнительно.

Участок перекрываемой дороги. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что в Алматы в связи с ремонтом до 7 сентября движение будет перекрыто на южном съезде от проспекта Рыскулова на улице Жансугурова и северном съезде от улицы Жансугурова на проспекте Рыскулова.

Кроме того, в Алматы до 06:00 9 сентября движение автотранспорта в Бостандыкском районе будет закрыто в обе стороны по улице Ескараева от проспекта Е. Серкебаева до улицы Розыбакиева. А движение по улице Курмангазы планируется возобновить к середине сентября.

Сообщалось также, что до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.