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Стало известно, когда откроют движение по улице Курмангазы в Алматы

Опубликовано:

Ремонтные работы
Ремонтные работы. Фото: акимат Алматы

Движение по улице Курмангазы в Алматы планируется возобновить к середине сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Введенное ранее ограничение по улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова продлено до середины сентября.

Продлить ремонтные работы подрядная организация была вынуждена из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию, что повлияло на поставку строительных материалов и увеличение сроков выполнения строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении акимата.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены. Отмечается, что подрядная организация приступает к благоустройству участка, который планируется завершить к середине сентября с учетом погодных условий.

Здесь же напомнили, что на указанном выше участке проводились плановые работы по реконструкции трубопровода, который пролегает под проезжей частью на участке длиной 305 метров. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1986 году, и за последние 5 лет на нем устранили около 10 повреждений.

Ранее сообщалось, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

Сообщалось также, что на участке по улице Прокофьева в Алматы введено одностороннее движение в связи с просьбами жителей данного района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156494-stalo-izvestno-kogda-otkroyut-dvizhenie-po-ulice-kurmangazy-v-almaty/

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