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Съезды развязки на проспекте временно перекроют в Алматы

Опубликовано:

Дорожный конус
Конус. Иллюстративное фото: pixabay.com

Временные ограничения введут в связи со средним ремонтом участков транспортной развязки Рыскулова - Жансугурова, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

С 23:00 5 сентября до 11:00 7 сентября движение будет перекрыто на южном съезде от проспекта Рыскулова на улице Жансугурова и северном съезде от улицы Жансугурова на проспекте Рыскулова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Участок улицы
Участок улицы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что в Алматы до 06:00 9 сентября движение автотранспорта в Бостандыкском районе будет закрыто в обе стороны по улице Ескараева от проспекта Е. Серкебаева до улицы Розыбакиева. Движение будет перекрыто в обе стороны. А движение по улице Курмангазы планируется возобновить к середине сентября.

Сообщалось также, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157559-sezdy-razvyazki-na-prospekte-vremenno-perekroyut-v-almaty/

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