На три дня ограничат движение по одной из улиц в Алматы
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В Алматы планируется временно закрыть проезд по улице Ескараева для восстановления дорожного покрытия после ремонта теплосетей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
"С 8:00 5 сентября до 6:00 9 сентября движение автотранспорта в Бостандыкском районе города Алматы будет закрыто по улице Ескараева от проспекта Е. Серкебаева до улицы Розыбакиева. Движение будет перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении акимата города.
Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги после проведенного ремонта на сетях теплоснабжения.
Алматинцев и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
Накануне сообщалось, что ремонт улицы Курмангазы продлили в Алматы.
Сообщалось также, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.
Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157223-na-tri-dnya-ogranichat-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulic-v-almaty/