На три дня ограничат движение по одной из улиц в Алматы

В Алматы планируется временно закрыть проезд по улице Ескараева для восстановления дорожного покрытия после ремонта теплосетей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"С 8:00 5 сентября до 6:00 9 сентября движение автотранспорта в Бостандыкском районе города Алматы будет закрыто по улице Ескараева от проспекта Е. Серкебаева до улицы Розыбакиева. Движение будет перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении акимата города.

Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги после проведенного ремонта на сетях теплоснабжения.

Алматинцев и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Ограничение движения по Ескараева. Схема: акимат Алматы

Накануне сообщалось, что ремонт улицы Курмангазы продлили в Алматы.

Сообщалось также, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.