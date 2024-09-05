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Часть Медеуского района в Алматы на день останется без воды

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Отключение воды
Отключение воды. Иллюстративное фото: kazoka30/Getty Images

В Алматы в связи с плановыми профилактическими работами завтра с утра до вечера будет прекращена подача воды в Медеуском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Сообщение об отключении воды размещено на официальном сайте коммунального предприятия.

Так, 6 сентября с 09:00 до 20:00 вводятся временные ограничения по подаче воды в жилые дома и другие здания, расположенные в Медеуском районе в контуре ул. Аль-Фараби - Капарова - Құрмет - Тайманова, в том числе:

  • ЖК "Ак Бота", ЖК "Тау Шатыр", ЖК "Esentai River Townhouse", ЖК "Tau House", ЖК "Blackberry Hills", ЖК "Ideal Residence", ЖК "La Verde", ЖК "Bloom House";
  • ул. Ахмедьярова, Жаркентская, Искандерова, Иванилова, ул. Тайманова, ул. Игишева, ул. Жамакаева, ул. Нурлыбаева, ул. Баранского, 4-я, 5-я, 6-я улицы.

Кроме того, понижение давления воды ожидается по следующим улицам:

  • ул. Жукова;
  • ул. Манаева;
  • ул. Затаевича;
  • ул. Карибжанова;
  • ЖК Есентай сити, пр. Аль-Фараби, 116.

Алматинцев просят с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам.

Напомним, 29 августа временные ограничения по подаче воды в жилые дома вводили в части Алмалинского района.

22 августа временное отключение холодной воды также проводилось в Бостандыкском и Алмалинском районах Алматы. 19 августа подачу воды ограничивали в Ауэзовском, Бостандыкском и Наурызбайском районах мегаполиса.

Ранее в акимате Алматы сообщали, что начали отключать горячую воду должникам - таким образом они требуют от злостных неплательщиков оплаты долгов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157450-chast-medeuskogo-rayona-v-almaty-na-den-ostanetsya-bez-vody/

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