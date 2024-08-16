Сразу в трех районах Алматы частично отключат холодную воду

Алматинцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Это касается жителей трех районов - Ауэзовского, Бостандыкского и Наурызбайского, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су"."

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия в Instagram, на сетях и объектах водоснабжения Алматы проводятся плановые и профилактические работы по замене технологического оборудования.

В связи с этим 19 августа с 09:00 до 20:00 будут введены временные ограничения по подаче воды в жилые дома, расположенные по следующим адресам:

Ауэзовский район : контур улиц Саина - Жандосова - Ясауи - Абая, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1-7, мкр. Достык;

: контур улиц Саина - Жандосова - Ясауи - Абая, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1-7, мкр. Достык; Бостандыкский район : мкр. Орбита 1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, в контуре улиц Малахова - Дунаевского - Навои Жарокова;

: мкр. Орбита 1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, в контуре улиц Малахова - Дунаевского - Навои Жарокова; Наурызбайский район: контуре улиц Шаляпина - Ашимова - Абая - Яссауи.

В конце июня сообщалось, что в двух районах Алматы отключат холодную воду. В пресс-службе "Алматы Су" рассказали, что будут проводиться планово-профилактические работы на сетях водоснабжения.

Ранее в акимате Алматы сообщали, что начали отключать горячую воду должникам - таким образом они требуют от злостных неплательщиков оплаты долгов.

Накануне также сообщалось, что из-за замены трубопровода в Алматы на время ремонтных работ на теплосетях временно ограничат проезд по проспекту Суюнбая.