В двух районах Алматы на весь день отключат холодную воду

22 августа с 09:00 часов до 00:00 часов подача холодной воды будет ограничена в контурах некоторых улиц Бостандыкского и Алмалинского районов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Как сообщается на официальном сайте ГКП "Алматы Су", в городе будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования системы водоснабжения.

В связи с этим 22 августа в период с 09:00 часов до 00:00 часов вводятся временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц:

Бостандыкский район : Жарокова — Абая — Сатпаева – р. Үлкен Алматы;

: Жарокова — Абая — Сатпаева – р. Үлкен Алматы; Алмалинский район: Муканова – Абая — Туркебаева- Карасай батыра.

Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ, уточняет предприятие.

"Возможны временные изменения качества воды, временно воздержитесь от использования сантехнических приборов (стиральных/посудомоечных машин и иных приборов) до полной промывки линий водопровода", - отмечается в публикации.

ГКП просит с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам и напоминает номер диспетчерская службы "Алматы Су": 274-66-66.

Добавим, ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа, холодную воду частично отключат в Ауэзовском, Бостандыкском и Наурызбайском районах Алматы. С 09:00 до 20:00 подача воды ограничена в жилые дома по следующим адресам:

Ауэзовский район : контур улиц Саина - Жандосова - Ясауи - Абая, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1-7, мкр. Достык;

: контур улиц Саина - Жандосова - Ясауи - Абая, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1-7, мкр. Достык; Бостандыкский район : мкр. Орбита 1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, в контуре улиц Малахова - Дунаевского - Навои Жарокова;

: мкр. Орбита 1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, в контуре улиц Малахова - Дунаевского - Навои Жарокова; Наурызбайский район: контуре улиц Шаляпина - Ашимова - Абая - Яссауи.

Ранее в акимате Алматы сообщали, что начали отключать горячую воду должникам - таким образом они требуют от злостных неплательщиков оплаты долгов.

Накануне также сообщалось, что из-за замены трубопровода в Алматы на время ремонтных работ на теплосетях временно ограничат проезд по проспекту Суюнбая.