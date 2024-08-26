На весь день отключат холодную воду среди недели в одном из районов Алматы

29 августа с 09:00 часов до 20:00 часов вводятся временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания в части Алмалинского района, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы су".

Как сообщается на официальном сайте ГКП "Алматы су", ограничения вводятся в контуре улиц Богенбай батыра – Айтиева — Гоголя — Розыбакиева.

Причина - плановые профилактические работы по замене технологического оборудования системы водоснабжения. Временные ограничения холодного водоснабжения в названных секторах необходимы для обеспечения безопасности работ, сообщает предприятие.

"Алматы су" просит с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам и напоминает номер диспетчерской службы ГКП: 274-66-66.

Напомним, 22 августа временное отключение холодной воды также проводилось в Бостандыкском и Алмалинском районах Алматы. 19 августа подачу воды ограничивали в Ауэзовском, Бостандыкском и Наурызбайском районах мегаполиса.

Ранее в акимате Алматы сообщали, что начали отключать горячую воду должникам - таким образом они требуют от злостных неплательщиков оплаты долгов.