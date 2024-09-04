Дожди, снег и заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане

С 5 по 7 сентября на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". Кроме того, в некоторых регионах ожидаются заморозки.

По данным синоптиков, с 5 по 7 сентября на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, идут дожди с грозами. Так, на севере и востоке республики временами ожидаются сильные дожди.

"Ночью 7 сентября в горных районах востока и юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на западе Казахстана, с отрогом северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков", - рассказали синоптики.

По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду, 4 сентября. Так, в Алматы и Шымкенте обещали ясную погоду без осадков, а жителей Астаны предупредили о дожде.