"Купил брынзу, она горькая": глава Минторговли о случаях, когда ему пришлось вернуть товар

Глава Минторговли в кулуарах мажилиса сегодня рассказал о случаях, когда ему приходилось доказывать свою правоту в качестве потребителя, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Шаккалиев привел два примера, когда ему попался некачественный товар.

"Купил брынзу, брынза горькая, а говорили, что вкусовые качества другие. Поменяли, никаких вопросов. Вот на слово поверили", - сказал он.

Министр не связывает быстрое разрешение ситуации с занимаемой должностью.

"Мы с вами, как потребители, у нас с вами культура тоже есть. Мы где покупаем? Там, где мы привыкли, где нас хорошо обслуживают. И у этих продавцов к вам отношение уже другое, они вас как клиента терять не хотят. Вот в этом смысл рыночной экономики. Продавец в борьбе за клиента, он дорожит им, а клиент не злоупотребляет и вызывает доверие. Никто не будет сомневаться в том, что это какой-то способ мошенничества", - указал он.

В другой раз, по его словам, ему без проблем быстро поменяли аквариум.

"Купил аквариум, аквариум не подошел по размеру. Купил там семилитровый, нужно было оказывается 12-литровый. Но уехал в командировку, приехал позже. Это даже некая реклама о том, что наши предприниматели добросовестные в большей степени. Заменили мне аквариум, хотя я даже не предоставил им оплату QR. То есть они запомнили, мы обсуждали. Вот заменили, никаких вопросов", - резюмировал Шаккалиев.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что в Казахстане хотят увеличить штраф для предпринимателей за отказ вернуть деньги за плохой товар. Также мы подробно рассказывали, как гражданам быстро вернуть свои деньги за испорченный товар, даже если от этого отказывается сам продавец.

Согласно статистике за июль, расходы казахстанцев на продовольственные товары увеличились на 6,7%, или до 131,3 тыс. тенге на душу населения. При этом большая часть суммы уходит на две основные группы продуктов питания: мясо, а также хлеб и крупяные изделия.

Кроме того, мы писали, какие продукты питания подорожали в июле по стране.