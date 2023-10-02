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Штраф за отказ вернуть деньги за плохой товар хотят увеличить в Казахстане

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Монеты и банкноты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы могут сталкиваться со сложностью возврата денег за некачественный товар. Однако теперь штрафы для предпринимателей могут существенно возрасти. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Согласно существующему законодательству, казахстанцы могут требовать возврата денег или замены некачественного товара.

Однако предприниматели не всегда идут навстречу своим клиентам и могут отказать в подобной услуге, не опасаясь соответствующих штрафов. Обычно игнорирование жалобы могло последовать в случаях, если стоимость товара была низкой и не превышала несколько десятков тысяч тенге.

При этом казахстанцам, чтобы подать в суд, приходилось сначала напрямую пожаловаться предпринимателю, затем обратиться к медиатору или к арбитру и далее – в госорган.

И только потом можно было подать иск в суд. А если стоимость товара незначительная, то дело вовсе может оказаться бесперспективным.

Теперь бизнес хотят штрафовать на большие суммы денег даже за недорогие некачественные товары. Подобные изменения в рамках законопроекта "О защите прав потребителей" презентовал вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев, сообщает сайт мажилиса РК.

Как будут наказывать предпринимателей

Согласно новому проекту, предусматривается отмена последовательности обращений с жалобой – казахстанцы смогут либо обратиться напрямую в госорган по защите прав потребителей, либо сразу подать в суд.

Стороны ведут спор
Спор. Иллюстративное фото: freepik.com/yanalya

Также планируется введение гражданской правовой ответственности предпринимателя, налагаемой в виде штрафа через суд, если он отказался решить спор с покупателем на досудебном этапе.

При этом размер штрафа может составить от 10% до 50% от суммы иска потребителя. И чем меньше будет сумма иска, тем больший размер штрафа придется заплатить бизнесу.

Отмечается, что такие меры призваны побудить предпринимателей решить спор на досудебном этапе, обеспечивая защиту потребителя.

Ответственность онлайн-магазинов

"Отдельная норма касается онлайн-торговли.

Говоря об этом, вице-министр отметил, что за 6 месяцев 2023 года количество жалоб потребителей на сегмент электронной торговли увеличилось на 411% (4 795 штук) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (937 штук).

Учитывая это, законопроектом предлагается закрепить недопустимость в договорах условий, нарушающих и ущемляющих права и законные интересы потребителей, а также прировнять интернет-ресурсы, используемые для реализации товаров к «торговым объектам»", – указывается на сайте мажилиса.

То есть онлайн-магазины должны будут предоставить покупателю необходимую информацию о товаре, месте его происхождения, изготовителях, потребительских свойствах, гарантийных обязательствах и о порядке предъявления претензий.

За нарушение им грозит штраф в рамках части 1 статьи 193 Административного кодекса – от 2 до 30 МРП (6 900 – 103 500 тенге на 2023 год).

Также в рамках проекта предлагается распространить правила защиты прав потребителей на сферы жилищно-коммунального потребления, связи, туризма, культуры, торговли, транспорта.

Ранее мы рассказывали, как уберечься от обмана, покупая товары онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2038774-shtrafy-pri-otkaze-vernut-dengi-za-nekachestvennyy-tovar-hotyat-uvelichit-v-kazahstane/

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