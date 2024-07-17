Какие продукты питания подорожали в Казахстане

Многие продукты питания, например, мясо или молочка, на текущий момент стоят дороже, чем год назад. Подробности о том, что сильнее всего подорожало в Казахстане, узнайте в материале NUR.KZ.

Продукты питания в Казахстане давно не являются основной "движущей силой" для инфляции. В мае наблюдалась продовольственная дефляция, то есть месячное снижение цен, а в июне цены в среднем просто не росли.

Тем не менее, часть продуктов питания на текущий момент все равно стоит дороже, чем год назад. Например, как отмечает портал EnergyProm, за год подорожали овощи и фрукты – на 4,7%.

Из фруктов сильнее всего цены выросли на бананы – на 18,5% за год, а продавали их в среднем по 970 тенге за килограмм. Среди овощей лидером по приросту стала свекла – плюс 24,9%, до 315 тенге.

Также заметным подорожанием отметились яблоки и помидоры – на 15,7% (до 713 тенге за килограмм) и 19,8% (до 795 тенге) соответственно.

Зато в годовом разрезе стоят дешевле лимоны, курага, репчатый лук и белокочанная капуста.

Изменение цен на овощи и фрукты. Инфографика: energyprom.kz

Что еще подорожало

Выросла в цене и молочная продукция – на 6,1% за год. Непосредственно питьевое молоко подорожало на 9% (397-498 тенге за литр), консервированное молоко – на 5,6%, кисломолочные продукты – на 5,3%.

Сметана стала дороже на 5,3% (до 1 982 тенге), кефир – на 5,1% (до 426 тенге), творог – на 6,2% (до 2 140 тенге), а твердый сыр – лишь на 2,6% за год, а продавался он в среднем по 5 061 тенге за килограмм.

Что касается мясной продукции, то здесь годовой рост цен в среднем составил 4,3%. Мясо и птица подорожали на 3,8% за год, колбасы – на 5,6%, а другие изделия из мяса – на 5%. Куриные яйца выросли в цене сильнее всего – сразу на 12,1% за год.

В среднем говядина с костями стоила 2 684 тенге за килограмм, куры – 1 477 тенге, а яйца – 505 тенге за десяток.

изменение цен на молочную и мясную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Также отметились ростом цен хлебобулочная продукция и крупы – плюс 6,5% за год. Хлеб подорожал на 6,6% (до 385-493 тенге в зависимости от сорта), макаронные изделия – на 4,7%, мука – на 7% (в среднем от 232 до 400 тенге за килограмм), булочные и мучные кондитерские изделия – на 8,2%, а вот крупы, напротив, подешевели на 14,3%.

В целом можно отметить, что снижение цен на крупы произошло в первую очередь за счет гречневой крупы, которая за год стала дешевле на 23,1%. Продавалась она в среднем по 480 тенге за килограмм.

При этом сильнее всего вырос в цене рис – сразу на 12,5% за год, до 686 тенге. Среди макаронных изделий сильнее всего цены выросли на лапшу – на 12,3%, до 1 383 тенге за килограмм.

Изменение цен на хлебобулочные продукты и крупы. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, можно сделать вывод, что многие продукты питания, несмотря на снижение цен, на текущий момент стоят дороже, чем год назад.

Напомним, ранее мы также рассказывали о том, какие социально значимые продовольственные товары в Казахстане начали дорожать в июле.