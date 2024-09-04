Казахстанцы смогут совершать покупки в маркетплейсах на казахском языке

В кулуарах мажилиса министр Арман Шаккалиев прокомментировал поднятый на заседании одним из депутатов вопрос доступности государственного языка на маркетплейсах, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ринат Заитов отметил, что не на всех маркетплейсах есть возможность получить услугу на государственном языке. Ситуацию прокомментировал министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

"Господин Заитов сказал о государственном языке. Потребители, когда обращаются, должны получать услуги в полном объеме. И он прав. Никаких дискриминаций по языковому вопросу нет. Другой вопрос - в электронной торговле не все сервисы доступны на родном языке, и потребители не могут их использовать. Почему они должны страдать? Они должны получать актуальную информацию.

В этой связи, мы подтвердили (на заседании - прим.авт.), что конституционный признак и законодательные требования касательно регулировки по языку - они должны соблюдаться", - прокомментировал журналистам заявление депутата министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Напомним, сегодня глава Минторговли сообщил, что вопроса о повышении до 15% налога для маркетплейсов и других онлайн-платформ для торговли "на повестке вообще нет".

"Поэтому никакого лоббирования или поддержки рынков со стороны Министерства торговли нет в вопросе налогообложения электронных торговых площадок", - сказал Шаккалиев.

Ранее сообщалось, что Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность.

До этого мы писали, что казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов, а общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в интернете гаджеты, технику и даже еду.

В топ-5 самых популярных товаров, реализованных на маркетплейсах Казахстана, в 2023 году попали:

телефоны и гаджеты - 486,2 млрд тенге ;

; бытовая техника - 205 млрд тенге ;

; компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение, компьютерные товары - 178,4 млрд тенге ;

; автотовары - 140,5 млрд тенге ;

; товары для строительства и ремонта - 85,7 млрд тенге.