Могут ли повысить налог для маркетплейсов до 15% в Казахстане

Министра Армана Шаккалиева спросили, могут ли в Казахстане увеличить налог для онлайн-магазинов и маркетплейсов, чтобы поддержать рынки и офлайн-торговлю, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса главу Минторговли и интеграции Армана Шаккалиева спросили, могут ли в Казахстане увеличить налог для онлайн-магазинов и маркетплейсов.

"Министерство торговли для себя определило приоритеты в развитии электронной торговли, потому что это нам дает возможность как потребителям - это услуга до дома, до дверей.

Второе - мы через развитие электронной торговли, мы как раз о том говорим, что разные рынки, которые не отвечают требованиям, они должны уйти с этого радара торговли", - ответил министр Арман Шаккалиев.

Глава Минторговли добавил, что вопроса о повышении до 15% налога для маркетплейсов и других онлайн-платформ для торговли "на повестке ведомства вообще нет".

"Поэтому никакого лоббирования или поддержки рынков со стороны Министерства торговли нет в вопросе налогообложения электронных торговых площадок", - добавил Шаккалиев.

Ранее сообщалось, что Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность.

До этого мы писали, что казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов, а общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в интернете гаджеты, технику и даже еду.

В топ-5 самых популярных товаров, реализованных на маркетплейсах Казахстана, в 2023 году попали:

телефоны и гаджеты - 486,2 млрд тенге ;

; бытовая техника - 205 млрд тенге ;

; компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение, компьютерные товары - 178,4 млрд тенге ;

; автотовары - 140,5 млрд тенге ;

; товары для строительства и ремонта - 85,7 млрд тенге.