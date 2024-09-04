Могут ли повысить налог для маркетплейсов до 15% в Казахстане
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Министра Армана Шаккалиева спросили, могут ли в Казахстане увеличить налог для онлайн-магазинов и маркетплейсов, чтобы поддержать рынки и офлайн-торговлю, передает корреспондент NUR.KZ.
В кулуарах мажилиса главу Минторговли и интеграции Армана Шаккалиева спросили, могут ли в Казахстане увеличить налог для онлайн-магазинов и маркетплейсов.
"Министерство торговли для себя определило приоритеты в развитии электронной торговли, потому что это нам дает возможность как потребителям - это услуга до дома, до дверей.
Второе - мы через развитие электронной торговли, мы как раз о том говорим, что разные рынки, которые не отвечают требованиям, они должны уйти с этого радара торговли", - ответил министр Арман Шаккалиев.
Глава Минторговли добавил, что вопроса о повышении до 15% налога для маркетплейсов и других онлайн-платформ для торговли "на повестке ведомства вообще нет".
"Поэтому никакого лоббирования или поддержки рынков со стороны Министерства торговли нет в вопросе налогообложения электронных торговых площадок", - добавил Шаккалиев.
Ранее сообщалось, что Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность.
До этого мы писали, что казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов, а общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в интернете гаджеты, технику и даже еду.
В топ-5 самых популярных товаров, реализованных на маркетплейсах Казахстана, в 2023 году попали:
- телефоны и гаджеты - 486,2 млрд тенге;
- бытовая техника - 205 млрд тенге;
- компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение, компьютерные товары - 178,4 млрд тенге;
- автотовары - 140,5 млрд тенге;
- товары для строительства и ремонта - 85,7 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157052-mogut-li-povysit-nalog-dlya-marketpleysov-do-15-v-kazahstane/