Больше суток искали двух пропавших мальчиков в Семее

7-летнего и 12-летнего мальчиков, которые пропали в Семее, искали полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане. Спустя сутки ребят нашли на детской площадке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"2 сентября в 10.34 часов на канал 102 обратилась жительница Семея с просьбой оказать содействие в поиске ее 12-летнего сына, который три дня назад ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Ребенок ранее неоднократно уходил, но возвращался. В тот же день в 21.11 часов на канал 102 обратилась бабушка, которая также сообщила, что примерно в 18.30 часов ушел во двор играть и не вернулся уже ее 7-летний внук", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

На поиски детей полицейские, волонтеры, учителя и неравнодушные граждане, которые прочесывали местность близ их места проживания. Всего на поиски было направлено 12 групп, помимо этого ориентированы наружные наряды комплексных сил полиции - 170 человек.

Сообщается, что поиски велись днем и ночью, в том числе в заброшенных строениях, увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении поисковых мероприятий просматривали камеры видеонаблюдения.

"3 сентября несовершеннолетние были обнаружены местным жителем под мостом на детской площадке, он же передал информацию волонтерам и полиции. В настоящее время разыскиваемые возвращены домой в целости и сохранности. С ними проведена разъяснительная работа, старший мальчик будет поставлен на учет ювенальной полиции для коррекции поведения", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Семее нашелся третьеклассник, которого более суток искал весь город. Инцидент произошел в июле. Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога Алинура передали родителям.

Сообщалось также, что двое подростков пропали в горах на юге Казахстана, а на их поиски был поднят вертолет.

Весной в Туркестанской области стражи порядка ранним утром обнаружили двух пропавших маленьких детей. Они спали на скамейке на улице.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.