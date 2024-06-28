Двое подростков пропали в горах на юге Казахстана. На их поиски подняли вертолет (видео)
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Двое подростков из Туркестанской области отправились в горы на поиски табуна и потерялись, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Их искали полиция, волонтеры с дронами и вертолетом.
По информации Telegram-канала МВД Polisia.kz, полицейские нашли двух 16-летних подростков, пропавших в горах Туркестанской области.
"В полицию Созакского района поступило сообщение о двух пропавших несовершеннолетних, которые утром 26 июня выехали в горы на поиски табуна из 11 лошадей и 7 жеребят и не вернулись.
Установлено, что двое подростков на мотоцикле направились в сторону горной местности, чтобы найти лошадей. Спустя время после их пропажи родственники обратились за помощью в полицию", - рассказали в МВД.
Сообщается, что в поисках задействовали весь личный состав районного отдела полиции, спасателей, более 30 волонтеров, 4 кинологов со служебными собаками, а также дроны и вертолет.
"Полицейские с помощью вертолета благополучно нашли пропавших подростков и вернули домой. Подростки заблудились в горах и ушли на 30-35 километров. Здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу", - сообщили в полиции.
В мае текущего года мы сообщали, что 11 подростков поднялись на гору в Алматинской области и потерялись - ребята не отложили поход, несмотря на плохие погодные условия. Один парень получил травму.
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по походам в горы:
- Предупредите родственников о своем маршруте и примерном времени возвращения.
- Одевайте яркую одежду.
- Возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку.
- Если вы заблудились нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению.
- Если связь недоступна, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду.
- Не рекомендуется спать ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая: личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2125938-dvoe-podrostkov-propali-v-gorah-na-yuge-kazahstana-na-ih-poiski-podnyali-vertolet-video/