Двое подростков пропали в горах на юге Казахстана. На их поиски подняли вертолет (видео)

Двое подростков из Туркестанской области отправились в горы на поиски табуна и потерялись, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Их искали полиция, волонтеры с дронами и вертолетом.

По информации Telegram-канала МВД Polisia.kz, полицейские нашли двух 16-летних подростков, пропавших в горах Туркестанской области.

"В полицию Созакского района поступило сообщение о двух пропавших несовершеннолетних, которые утром 26 июня выехали в горы на поиски табуна из 11 лошадей и 7 жеребят и не вернулись.

Установлено, что двое подростков на мотоцикле направились в сторону горной местности, чтобы найти лошадей. Спустя время после их пропажи родственники обратились за помощью в полицию", - рассказали в МВД.

Сообщается, что в поисках задействовали весь личный состав районного отдела полиции, спасателей, более 30 волонтеров, 4 кинологов со служебными собаками, а также дроны и вертолет.

"Полицейские с помощью вертолета благополучно нашли пропавших подростков и вернули домой. Подростки заблудились в горах и ушли на 30-35 километров. Здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу", - сообщили в полиции.

В мае текущего года мы сообщали, что 11 подростков поднялись на гору в Алматинской области и потерялись - ребята не отложили поход, несмотря на плохие погодные условия. Один парень получил травму.

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по походам в горы:

Предупредите родственников о своем маршруте и примерном времени возвращения.

Одевайте яркую одежду.

Возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку.

Если вы заблудились нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению.

Если связь недоступна, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду.

Не рекомендуется спать ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая: личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.