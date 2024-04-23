Двух детей нашли в 5 утра спящими на скамейке в Туркестанской области

В Туркестанской области стражи порядка ранним утром обнаружили двух пропавших маленьких детей. Они спали на скамейке на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ночью в отдел полиции Кентау обратилась местная жительница с просьбой о помощи. Она рассказала, что не может найти двух своих сыновей трех и семи лет.

По словам горожанки, около 17.00 ее дети, как обычно, вышли во двор поиграть, но не вернулись, когда стемнело. Родственники несколько часов искали мальчиков, но не смогли их найти.

Так как дело касалось безопасности несовершеннолетних, в поисках задействовали сотрудников полиции Кентау. Правоохранители тщательно проверили все возможные места, куда могли пойти дети. Были обследованы дворы и опрошены возможные очевидцы.

"В результате проведенных мероприятий пропавших братьев обнаружили в 05.30 утра спящими на скамейке возле многоэтажного жилого дома, на расстоянии около одного километра от места происшествия. Обрадовавшись благополучному возвращению детей, их мать поблагодарила сотрудников полиции и пожелала им успехов в работе", - рассказали в МВД.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.