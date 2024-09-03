Топ-3 ценностей казахстанских семей назвали в Минкультуры

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в СЦК рассказал, сколько семей насчитывается в Казахстане и что входит в топ ценностей семейных граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Евгений Кочетов сообщил, что по итогам Национальной переписи населения количество семей в 2021 году составило 5 578 947. Тогда как согласно данным переписи 2009 года количество семей в республике составляло 4 022 388.

"Таким образом, за 10 лет произошло увеличение более чем на полтора миллиона семей.

Наблюдается снижение количества разводов. За последние пять лет на 48,6%.

По результатам опроса 95,4% казахстанцев удовлетворены отношениями в семье.

Топ-3 ценностей казахстанских семей: забота друг о друге, взаимоуважение, поддержка 62,7%, любовь 43,2%, дети 38,7%", – заявил он.

Отметим, в Казахстане существуют различные меры поддержки для семей. В частности, родители могут получать государственное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а если в семье совместно проживает четыре или более детей – пособие по многодетности.

Также в августе эксперты предложили оказывать господдержку всем семьям с детьми. Добавим, ранее в Казахстане уже поднимался вопрос о дополнительных выплатах за каждого ребенка.