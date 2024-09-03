Пороговые баллы для поступления в вузы могут изменить в Казахстане

На заседании кабмина зампремьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане разграничат образовательные гранты по "лигам" вузов и пересмотрят пороговые баллы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Работа с отечественными вузами. Для повышения их конкурентоспособности до 1 апреля следующего года будет организована независимая оценка качества образования вузов. При этом в качестве критериев будут применены показатели, применяемые странами ОЭСР. По результатам оценки будет произведено распределение вузов на высшую, среднюю и целевую лиги.

Образовательные гранты: в последующем гранты будут дифференцированы в зависимости от лиги, в которую входит вуз, и для поддержки выпускников школ, которые набрали высокий балл, но не прошли конкурс на поступление. В рамках этих изменений будут пересмотрены также пороговые баллы для поступления в вузы", - заявила сегодня Дуйсенова.

Так же, как и в вузах, оценка качества работы будет проведена и в организациях образования ТиПО с распределением их на лиги, сообщила Дуйсенова: из числа колледжей, отнесенных к высшей и средней лиге, будет сформирован список 100 технологических лидеров.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана заявил, что в стране не хватает некоторых специалистов. Прежде всего это водники, строители, энергетики и др.

Кроме того, с начала учебного года во всех детсадах, школах и колледжах начнут обучать основам самозащиты. Для этого Министерство просвещения разработало 130 уроков.

Недавно Миннауки попало в скандал с распределением грантов на обучение в вузах. Многие выпускники, набравшие высокий балл, пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат. Ведомство выступило с разъяснением.

Позже были выделены дополнительные гранты.