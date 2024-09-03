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Эзотерика

"На глазах у детей": вооруженный сотрудник ветслужбы напугал астанчан

Опубликовано:

Мужчина с ружьем
Сотрудник ветслужбы с ружьем. Кадр из видео: instagram/zhurek_help_animals

В Сети ранее опубликовано видео с вооруженным сотрудником ветслужбы, который якобы на глазах у прохожих и детей отстреливает собак. На видео отреагировали в "Астана Ветсервис", передает NUR.KZ.

Видео с вооруженным мужчиной, разгуливающим по улицам Астаны, опубликовано в Instagram-аккаунте zhurek_help_animals. Автор поста утверждает, что в районе Коктал на глазах у огромного количества людей и детей, в том числе, вооруженный сотрудник "Астана Ветсервис" отстреливал собак.

На видео отреагировали в "Астана ветсервис". В столичной службе пояснили, что таким образом проводятся рейдовые работы в районе Коктал, причем - по просьбам местных жителей.

"По данному видео поясняем следующее: это был пневматический газобаллонный шприцеметатель "УВЫШ 3вг", который применяется для отлова бродячих собак. В шприц заливается обездвиживающий препарат, разрешенный в Казахстане.

После применения обездвиживающего препарата животное в течении 3-4 минут остается неподвижным. Далее животное доставляется в питомник "СтопОтлов", - заверили в ветслужбе.

Ранее главу Минэкологии спросили, почему казахстанские власти хотят решить вопрос с бродячими животными с помощью отстрела.

Напомним, 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных.

В середине февраля этого года мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным - новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156397-na-glazah-u-detey-vooruzhennyy-sotrudnik-vetsluzhby-napugal-astanchan/

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