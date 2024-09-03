Дождь и похолодание до 6 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 3 сентября, в Астане ожидается небольшой дождь, а в Алматы и Шымкенте – ясная погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра – 8,6 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.