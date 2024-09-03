Дождь и похолодание до 6 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 3 сентября, в Астане ожидается небольшой дождь, а в Алматы и Шымкенте – ясная погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра – 8,6 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156344-dozhd-i-poholodanie-do-6-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/