Передачу "Рахмановских ключей" государству объяснил аким ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев в кулуарах кабмина рассказал, почему санаторий "Рахмановские ключи" передали государству, передает корреспондент NUR.KZ

Журналисты поинтересовались у Ермека Кошербаева, с чем была связана передача Рахмановских ключей государству.

"Было соответствующее уголовное дело. И в его рамках был осуществлен возврат активов - части активов. И, естественно, передали государству", - заявил в ответ глава региона.

Санаторий "Рахмановские ключи", согласно информации на официальном сайте акимата ВКО, был открыт в 1964 году. Основным лечебным фактором являются природные минеральные термальные подземные радоновые воды, применяемые для лечения различных заболеваний.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что санаторий "Рахмановские ключи" по результатам прошедших торгов передали на баланс государственных органов.Тогда же в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО отметили, что передача санатория иностранным компаниям не планируется.

Ранее прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Они вывели из незаконного залога данное учреждение стоимостью более 7 млрд тенге и снизили его долг. Экс-директора санатория и еще ряд лиц осудили за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году.

Также прокуратура Алматы выявила и вернула в госсобственность 10 земельных участков площадью 35 га, незаконно предоставленных частным лицам в природном парке "Медеу".

А в Туркестанской области приняли меры по возврату в государственную собственность охотничьего угодья площадью 4 400 гектаров, предоставленного авиакомпании SCAT в аренду на 20 лет.