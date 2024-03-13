Охотничье угодье, предоставленное авиакомпании SCAT, вернули государству
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В Туркестанской области приняты меры по возврату в государственную собственность охотничьего угодья площадью 4 400 гектаров, предоставленного авиакомпании SCAT, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, установлено, что 13 декабря 2019 года областным акиматом вынесено постановление о предоставлении земель для ведения охотничьего хозяйства.
На основании данного акта управлением природных ресурсов и АО "Авиакомпания SCAT" заключен договор аренды охотничьего угодья площадью 4 400 га на 20 лет.
"В соответствии с пунктом 3 договора пользователь обязан своевременно вносить плату за землю в порядке, установленном налоговым законодательством (подпункт 3 пункта 3 статьи 588 Налогового кодекса).
Однако АО "Авиакомпания SCAT" с момента заключения договора не осуществляло налоговые отчисления в бюджет за пользование земельным участком", - рассказали в прокуратуре Туркестанской области.
На основании акта прокурорского реагирования издан приказ и приняты меры по возврату угодья в собственность государства путем расторжения договора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2067396-ohotniche-ugode-predostavlennoe-aviakompanii-scat-vernuli-gosudarstvu/