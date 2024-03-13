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Эзотерика

Охотничье угодье, предоставленное авиакомпании SCAT, вернули государству

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Дорога на фоне гор
Угодья. Иллюстративное фото: pexels.com

В Туркестанской области приняты меры по возврату в государственную собственность охотничьего угодья площадью 4 400 гектаров, предоставленного авиакомпании SCAT, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, установлено, что 13 декабря 2019 года областным акиматом вынесено постановление о предоставлении земель для ведения охотничьего хозяйства.

На основании данного акта управлением природных ресурсов и АО "Авиакомпания SCAT" заключен договор аренды охотничьего угодья площадью 4 400 га на 20 лет.

"В соответствии с пунктом 3 договора пользователь обязан своевременно вносить плату за землю в порядке, установленном налоговым законодательством (подпункт 3 пункта 3 статьи 588 Налогового кодекса).

Однако АО "Авиакомпания SCAT" с момента заключения договора не осуществляло налоговые отчисления в бюджет за пользование земельным участком", - рассказали в прокуратуре Туркестанской области.

На основании акта прокурорского реагирования издан приказ и приняты меры по возврату угодья в собственность государства путем расторжения договора.

Ранее в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

Кроме того, в южной столице вернули в собственность государства санаторий "Казахстан". При этом экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег.

А в Мангистауской области по актам надзора прокуратуры возвратили государству имущество на сумму 9 млрд тенге, в основном принадлежащее субъектам олигополии. Как отметили в надзорном органе, речь шла о 115 земельных участках площадью 80 тыс. га, в том числе о "золотых участках" вдоль Каспийского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2067396-ohotniche-ugode-predostavlennoe-aviakompanii-scat-vernuli-gosudarstvu/

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